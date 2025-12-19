台中海洋館麥哲倫企鵝年終大健檢 排隊受檢畫面萌翻了

【記者鮮明／台中報導】隨著新春佳節將至，台中海洋館的明星生物「麥哲倫企鵝」，也迎來了年度最重要的時刻。為了確保這群嬌客能健康迎接新年度，台中海洋館日前安排專業獸醫團隊與飼育員合作，為全體企鵝進行「年終團體大健檢」。企鵝量體重、乖乖受檢的超萌模樣首度公開，療癒指數滿分。

館方表示，麥哲倫企鵝屬於溫帶企鵝，對環境濕度與衛生要求極高，除了日常的照護作業，如觀察外觀、監測每日攝食量外，館方更偕同中興大學獸醫學院獸醫師團隊，定期執行血液及咽喉等檢測。透過專業數據分析，不僅能預防疾病發生的可能性，更能為每隻企鵝建立專屬的「健康資料庫」，全方位守護牠們的身體狀況。

檢測當天，經歷前一天20小時禁食的企鵝們，就像準備打疫苗的小朋友般，既興奮又害怕地在隔離區候診。由於企鵝從外觀難以辨識性別，飼育員細心地透過牠們翅膀上的「身分證」—彩色臂環來確認身分。

有趣的是，被點名的企鵝有時還會跟飼育員玩起「你追我閃」的躲貓貓，最終才乖乖上秤量體重；隨後再由採檢人員於腳丫子抽血，並貼上專屬小繃帶止血。

完成任務後，經過飼育人員觀察確認無異狀，企鵝們隨即重返群體，享受館方特別準備的「鮮魚大餐」，補償禁食的辛勞，也獎勵牠們的勇敢表現。這群完成健檢、換上亮麗新羽的麥哲倫企鵝，已展現出神采奕奕的姿態，準備好在春節期間與大家見面。

台中海洋館表示，2026 年度門票現已全面開放線上預訂，誠摯邀請民眾蒞臨，近距離觀察企鵝們搖擺的身影，洗去一整年的疲憊。這場超萌的健檢紀實，不僅展現館方對動物福祉的堅持，更希望透過這群極地大使的療癒力量，與大眾一同開啟健康、圓滿的新年度。

調皮的企鵝跟飼育員玩起一場「你追我閃」。台中海洋館提供

乖乖量體重的企鵝。台中海洋館提供

血液採檢作業。台中海洋館提供

