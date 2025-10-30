「台中海洋館」亮點發光 陳廷秀籲門票消費加入購物節抽獎

台中市無黨籍議員陳廷秀昨29日議會業務質詢時表示，台中海洋館已成為中部新亮點及話題，但民眾反應提到疑問，為什麼需要提前網路購票預約才能入場參觀？另，「台中購物節」自10/24舉辦開跑，為何台中海洋館購票，卻不能參加購物節消費金額活動登錄計算？（見圖）

觀光旅遊局長陳美秀回應表示：除網路購票外，對於長者、行動不便及特別狀況，館方現場也有協助實體購票機制。陳美秀提到「網路購票、預約」確實是現代社會趨勢，包含旅遊、住宿、餐廳等也逐漸採用，其初衷就是希望觀光品質、消費體驗能更好！

陳美秀說：只要廠商公司發票設籍台中，消費金額皆可以參加購物節活動，而台中海洋館OT廠商-海珹公司設籍登記就有在台中。

觀旅局補充回覆，至於海珹是否是購物節活動響應登錄廠商，可擁有登錄3倍抽獎部分，觀旅局也會再發文鼓勵其加入登錄廠商行列！