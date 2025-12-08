台中海洋館「海中迷你耶誕樹」迎賓 再推五月天粉絲限定優惠

〔記者歐素美／台中報導〕耶誕節將近，台中海洋館推出最夢幻的「海洋冰雪耶誕」！館內不僅展示擁有「海中迷你耶誕樹」美名的大旋鰓蟲外，更將浪漫的水母區打造成猶如冰雪奇緣中的冰雪宮殿，讓遊客在夢幻的冰藍光影中，感受最獨特、最繽紛的海洋耶誕氣氛；五月天成軍25週年巡迴演唱會將於台中開唱，台中海洋館也特別推出「五迷專屬優惠」，要與大家一起共度難得的耶誕佳節。

台中海洋館表示，「大旋鰓蟲」因其鮮豔的鰓冠展開時，猶如一棵棵微小、色彩斑斕的耶誕樹立於礁石上，又被潛水愛好者稱之為「耶誕樹管蟲」。牠們的鰓冠，也是牠們用來呼吸和濾食的器官，猶如兩棵螺旋狀展開的耶誕樹，色彩豐富，從豔紅、亮黃到寶藍色都有。當牠們感到受到驚嚇時，會瞬間將整個鰓冠迅速收回堅硬的鈣質棲管中，猶如變魔術般消失，展現出可愛又靈敏的一面 。

廣告 廣告

除海中耶誕樹外，還有自帶耶誕節標準配色的「模里西斯鞭腕蝦」(又名白襪蝦)，其大紅體色加上點點雪花，配上像是穿上白襪子的足部，像極了掛在耶誕樹上的紅白耶誕襪。

台中海洋館除展示可愛的「迷你耶誕樹」及白襪蝦外，廣受歡迎的水母區也將全面升級，化身為晶瑩剔透的冰雪世界。從外側向中心層層推疊的冰裂紋美景，彷彿Elsa用手指輕拂了水母區的地面與牆面，搭配緩緩落下的雪花點綴，猶如走進了冰雪童話世界。12/19-12/26耶誕老人也將快閃台中海洋館的黑潮之海，與大家歡度溫馨的耶誕佳節。

另12月底適逢五月天成軍25週年巡迴演唱會在台中洲際棒球場盛大開唱，台中海洋館也特別推出「五迷專屬線上優惠」！五迷們憑五月天「回到那一天」演唱會台中場次的購票憑證，至台中海洋館官方網站購買12/25-1/6入館參觀的全票，即可享有 450元優惠價。

【看原文連結】

更多自由時報報導

2波冷空氣陸續報到「下探13度」 未來一週溫度1圖看懂

最愛吃台灣芭樂竟是「這國」！1年爆買1.5億、外銷占比逾7成

心臟醫學泰斗連文彬辭世享耆壽99歲 曾任李登輝御醫長達12年

LTN投票箱》遺產「特留分」將修法 你認為該怎麼改？

