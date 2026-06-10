台中海線下午2點大跳電！ 沙鹿、梧棲、大甲區都受影響

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台中海線地區，包含沙鹿、梧棲、大甲等行政區，在今（10）天下午2點多突然停電。台電公司經查，海線因161特高壓線路發生故障，影響包含中清、清泉、沙鹿、梧棲等7個變電所，工程單位已立即前往修繕，2點48分各區域已全數恢復供電，詳細意外發生原因，有待調查釐清。

當時停電區域不只馬路上號誌全停擺，車輛放慢速度通過，一旁商店內也都黑漆漆，通通無電可用，周邊學校同樣突然斷電，引發不少居民抱怨。

路邊店家停電。圖／翻攝 攝影：雙魚的海邊

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責任編輯／洪季謙

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