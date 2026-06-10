台中海線停電 台電初判環境潮濕致設備絕緣不良

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（中央社記者謝怡璇台北10日電）台中市海線地區今天下午2時許，發生大甲、沙鹿、清水等地區停電。台電初步研判，疑因近期豪雨不斷，環境潮濕導致變電所現有匯流排比壓器設備絕緣不良，引發停電。

台中市今天上午下起大雨，直到午後雨勢才暫時停歇。下午2時17分海線地區傳出停電，沙鹿的靜宜商圈、龍井的東海街、大甲街上的店家，因停電店內暗黑一片，路上紅綠燈也無法正常顯示。

台電透過新聞稿表示，今天下午2時17分進行新設備送電過程，因現有設備絕緣不良導致故障，造成台中市清水、沙鹿、梧棲、大甲等海線地區共14萬1739戶停電，經搶修已於26分鐘內全數復電，造成民眾不便，深感抱歉。

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台電說明，初步研判疑因近期豪雨不斷，環境極度潮濕，導致變電所現有匯流排比壓器設備絕緣不良，進而引發停電事故。

台電強調，本次新設備送電作業前，已進行相關風險管控措施，預先隔離部分設備並規劃獨立送電路徑及緊急應變措施，因此事故並未進一步擴大，於26分鐘內全數復電。未來將精進檢討作業程序，在進行新設備加入系統的作業前，風險管控措施也將納入天氣因素。

台電提到，因應台中地區用戶負載增加，為提升中部地區用電品質及增加供電能力，台電在夏季用電尖峰來臨前，積極辦理特高壓線路擴容換線、變電所氣體絕緣開關設備（GIS）容量提升工程。（編輯：林克倫）1150610