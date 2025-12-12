台中海線冬季賞燈必遊！ 沙鹿嘉年華12/13璀璨登場

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】2025沙鹿嘉年華將於這週（13）日在沙鹿鎮立公園璀璨登場，今年以光影藝術、水舞及節慶童話，打造16座特色燈區，帶來冬季限定的浪漫光影盛宴。民政局長吳世瑋表示，燈區自12月13日起一路展出至明年1月20日，橫跨聖誕節、跨年夜與元旦連假，透過燈飾與地景結合，營造獨特視覺體驗，歡迎民眾走進沙鹿，在璀璨燈海中漫遊，感受冬夜最動人的浪漫時光。

▲「雪漾鈴響谷」燈區，以聖誕節經典立體鈴鐺意象作為核心造景。

吳世瑋指出，12月13日沙鹿嘉年華將盛大開幕，沙鹿區公所前廣場推出親子童樂會及音樂晚會，邀請深受小朋友喜愛的YOYO家族姐姐、金曲歌王翁立友、人氣樂團原子邦妮、療癒女聲楊淨宇及全球巨星陳孟賢等接力演出，還有3分鐘璀璨煙火秀照亮海線夜空，活動內容豐富多元、精彩可期，歡迎民眾齊聚沙鹿，共同享受這場年度冬季嘉年華盛典。

沙鹿區長劉素幸表示，今年燈區以7.5米高主燈「光漾水舞樹」作為迎賓亮點，金黃緞帶結合水舞波紋與律動光束，打造最吸睛的拍照打卡焦點；沿著園區步道，更設置雪花、月影、光瀑布、星光光球等浪漫燈飾，包含「蝶樂光影」、「星泉樹」、「幻光長老」、「光聚琉璃」、「光耀葵田」、「漣漪光影」、「光韻樂徑」等展區，讓遊客漫步其間，彷彿走入冬日童話世界。

此外，並以聖誕、蝴蝶、月亮與花卉等元素延伸設計，打造「雪漾鈴響谷」、「蝶舞」、「月漾花海」、「稻光嘉禾」、「彩浪山丘」、「雪舞天廊」、「織光之徑」、與象徵幸福的「潤光之心」等亮點展區，增添浪漫繽紛的節慶氛圍。

沙鹿區公所說明，今年沙鹿嘉年華以16座特色燈區交織打造冬季夜間限定的光影美景，營造夢幻絢麗的漫遊動線。此外，台中海線擁有豐富多元的觀光資源，民眾白天也可走訪清水台中海洋館、高美濕地欣賞夕陽，或前往梧棲漁港品嚐美味海鮮、選購新鮮漁貨，也可至三井 OUTLET 搭乘摩天輪飽覽港灣景致，透過串連周邊景點，規劃兼具深度與趣味的遊程，充分感受台中海線的獨特魅力。