台中海線大停電交通大亂 26分鐘後全數復電
首次上稿14:41更新時間15:20(新增復電)
〔記者張軒哲／台中報導〕台中海線上午雨勢不斷，下午雨停之後，約2點左右突然出現大跳電，整個海線梧棲、清水、大甲與沙鹿區大停電，部分地區陸續復電，但居民抱怨海線大跳電，連馬路都沒號誌燈，交通大亂。
清水跟梧棲的大樓傳出有民眾短暫受困電梯，直到復電才脫困，結束電梯驚魂記。
台電公司指出，下午2時17分海線特高壓線白線跳脫事故，發生停電，2時43分全數復電完成，最長共停26分鐘。
台中海線停電時間約26分鐘，雖然是白天，但有民眾受困電梯，在黑暗斗室驚魂，有店家跟住戶電動鐵捲門無法開啟，暫時無法進出，只能待室內等復電，也有校園教室停電，照明跟冷氣受影響，尤其海線多間工廠產業停擺，廠商趕緊啟用備用電源，童綜合醫院表示，梧棲院區並未停電，但沙鹿院區有短暫受跳電影響，緊急啟用備用電。
台中市消防局說，此次事故造成3件電梯受困事件，包含沙鹿區北勢東路、沙鹿區鎮政路、清水區文興路，共有4名女子受困，前2案復電後排除，後者則來電取消已自行排除。
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