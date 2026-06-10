台中海線大停電！7座變電所停擺「號誌失靈交通大亂」 台電緊急搶修供電

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台中海線今下午又爆發大規模停電事故，稍早台電緊急搶修供電。示意圖

受到鋒面與豪雨影響，中部地區接連傳出災情，台中海線地區繼9日晚間發生逾800戶停電後，今（10日）下午又爆大規模停電事故，影響範圍涵蓋清水、沙鹿、梧棲、龍井及大甲等地區，連台灣大道沿線多處交通號誌一度停擺，大甲鎮瀾宮也受到波及，造成民眾生活及交通大受影響。

今下午2時17分左右，不少民眾表示家中突然停電陷入一片漆黑，商圈店家被迫暫停營業，部分道路紅綠燈失效，交通秩序一度混亂。另傳出有民眾受困電梯，消防人員獲報後趕往現場協助脫困。

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台電表示，此次停電是因161千伏特（kV）特高壓線路發生故障並出現跳脫情形，引發台中海線大範圍停電事故，共造成大甲、中清、明秀、清泉、沙鹿、梧棲及關連等7座變電所停電。由於影響範圍廣泛，海線多個行政區同步受到波及。

事故發生後，台電立即啟動緊急搶修及轉供作業，陸續恢復各區供電。其中部分變電所一度尚未完成復電，但經工程人員全力搶修後，已於下午2時43分全面恢復供電，最長停電時間約26分鐘。

目前台電已完成搶修並恢復供電，至於此次事故實際影響戶數及特高壓線路故障原因，仍有待進一步調查釐清。

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