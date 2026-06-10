台中海線大停電！7座變電所停擺 號誌失靈一度交通大亂

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台中海線大停電，7座變電所停擺。 圖：張良一／攝（台電公司資料照）

[Newtalk新聞] 台中海線雨勢不斷，昨晚才因豪雨導致800戶停電，今日下午更出現大規模停電，並傳出有民眾受困電梯內，影響範圍涵蓋清水、沙鹿、梧棲、龍井及大甲等地區，連台灣大道沿線多處交通號誌一度停擺，台電公司積極修復，梧棲地區已陸續復電。

今日下午2時許，台中海線地區多處發生停電，商圈店家被迫暫停營業，部分道路紅綠燈失效，交通秩序一度混亂，更傳出有民眾受困電梯，消防人員獲報後趕往現場協助脫困。

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台電指出，中清、明秀、清泉、梧棲、沙鹿、關連以及大甲等7所變電所轄區都發生停電，經查是因161千伏特（kV）特高壓線路發生故障並出現跳脫情形。由於影響範圍廣泛，海線多個行政區同步受到波及。

台電立即啟動緊急搶修及轉供作業，陸續恢復各區供電。其中部分變電所一度尚未完成復電，但經工程人員全力搶修後，已於下午2時43分全面恢復供電，最長停電時間約26分鐘。

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