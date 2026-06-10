台中海線大停電14萬戶受影響 台電曝原因

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台電特高壓線路故障，台中海線14多萬戶下午停電半小時。（圖：台電提供）

台中市海線地區下午發生大規模停電，台電表示，161特高壓線路異常，造成7所變電所設備故障，包括大甲、沙鹿、清水等多個地區停電，14多萬戶數受影響，幸好30分鐘內，全數復電。

台中市昨晚（9日）大雨造成台電設備故障，造成梧棲區中正路、信義街、文雅街、台灣大道八段、民和路一段等一帶815戶停電，台電人員第一時間前往搶修，後續陸續復電。上午台中依舊是滂沱大雨，午後雨勢才暫緩，下午2時17分，海線地區傳出停電，沙鹿的靜宜商圈、龍井、大甲，因為停電，店內暗黑一片，路上紅綠燈也故障。

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台電公司表示，台中海線地區因為161特高壓線路故障，下午2時17分，中清、明秀、清泉、沙鹿、梧棲、關連、大甲等變電所設備故障，造成台中市清水、沙鹿、梧棲、大甲等海線地區，共14萬1739戶停電，台電公司立即派員搶修並加強巡視，半小時內，約下午2時43分，全數復電，至於，詳細事故原因，有待調查確認。（寇世菁報導）

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