台中海線大安港巨型媽祖雕像明年完工成新地標！

▲大安港媽祖文化園區夜間點燈氛圍幽靜迷人，抬頭亦可欣賞滿天星空。

台中海線觀光迎來重大利多！大安港媽祖文化園區的核心建設—高達30公尺的巨型媽祖雕像，預計於明年完工，將成為全台最具代表性的觀光地標之一，帶動人潮與產業效益。為掌握這波海線觀光成長動能，台中市政府觀光旅遊局宣布啟動「大安港媽祖文化園區興建營運移轉案（ROT／BOT）招商作業」，誠摯邀請企業進駐，共同打造結合信仰文化、濱海景觀及休閒娛樂的中台灣觀光新景點。

觀光旅遊局指出，本案採ROT(改建營運移轉)及BOT(興建營運移轉)方式，引入民間專業與創新量能，透過公私協力推動園區開發與營運，提升觀光服務品質，打造具文化深度與旅遊魅力的濱海園區。這次招商至115年2月27日止，相關申請須知與投資契約草案已於財政部促進民間參與公共建設資訊網、台中市政府觀光旅遊局網站及台中市風景區管理所網站公告，歡迎業者查詢。

觀旅局長陳美秀表示，媽祖雕像工程於去年取得雕像雜項執照，工程進度持續推進，預計115年竣工。她強調，未來雕像完工後，將掀起園區觀光熱潮，期盼攜手企業共同打造海線觀光新亮點。