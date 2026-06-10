台中海線大跳電！14萬戶瞬間全黑 4女慘卡電梯

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台中市海線地區10日下午大跳電，台中市消防局接獲3起電梯受困事件報案。（温予菱攝）

台中市海線地區包含大甲、大安、清水、沙鹿、梧棲、龍井等區10日下午2時17分，因台電161特高壓線路有故障傳出發生跳電事故，甚至連鎮瀾宮、關連工業區及賴清德總統昨日到訪的漢翔等也受害，台電下午稱，受影響戶共有14萬1739戶，並已下午2時43分恢復送電。台中市消防局則表示，共發生3起電梯受困事件，造成4女子一度受困。

台中海線因161特高壓線路有故障傳出，下午2時17分發生大規模停電事故，台電說明，中清、明秀、清泉、沙鹿、梧棲、關連變電所一度停電，發現立即投入調查，且逐步恢復送電，並於2時43分完成復電，停電最長共停26分鐘，此次故障共造成海線地區14萬1739戶停電，詳細事故原因則正調查確認。

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消防局則說，此次事故造成3件電梯受困事件，包含沙鹿區北勢東路、沙鹿區鎮政路、清水區文興路，共有4名女子受困，前2案復電後排除，後者則來電取消已自行排除。

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