台中海線掀起滑板熱！梧棲極限滑板場首場體驗活動人氣旺

「二０二六年滑輪板推廣活動」八日在梧棲極限滑板場熱鬧登場，隨著滑板正式成為奧運競賽項目，也進一步帶動參與熱潮。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市政府運動局推動多元運動向下扎根，「二０二六年滑輪板推廣活動」八日在梧棲極限滑板場熱鬧登場，作為場地啟用以來首場滑輪板體驗活動，吸引眾多親子家庭到場參與，在專業教練帶領下實際上板體驗，現場氣氛熱絡，為海線地區掀起一波滑板運動熱潮。

台中市政府運動局長游志祥出席活動表示，梧棲及海線地區長期累積穩定的極限運動人口，隨著滑板正式成為奧運競賽項目，也進一步帶動全民參與熱潮。市府因應在地需求設置梧棲極限滑板場，提供安全、合適的專屬場域，讓滑輪板與滑板運動能在完善環境中持續發展。

因應在地實際需求，市府於梧棲設置極限滑板場，提供安全合適的運動空間。（記者陳金龍攝）

游志祥指出，透過此次推廣活動，鼓勵市民實際走進運動場域，在友善、安全的環境中體驗滑輪板運動，並藉由多元運動型態的接觸，培養規律運動習慣，讓運動自然融入日常生活，從親子、社區開始扎根。

運動局表示，滑輪板運動結合平衡感、協調性與身體控制能力，適合不同年齡層循序學習。此次活動以入門體驗為主軸，安排專業教練於現場進行教學，從滑輪板構造認識、基本站姿、滑行與煞車技巧逐步引導，協助參與者建立正確操作觀念與安全意識。

不少家長帶著孩子一同體驗，表示透過實際參與，不僅讓孩子嘗試新興運動，也增進親子互動，對滑輪板運動有更全面的認識，未來也願意持續回到場地練習。