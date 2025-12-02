台中海線烽火連天！寶佳2字頭房價敲響降價戰 專家破它牌4字頭防線之秘
記者陳韋帆／台中報導
台中港市鎮中心爆發嚴重價格戰，寶佳集團旗下建案祭出2字頭低價，與遠雄等品牌建商的4字頭行情形成強烈對比。專家分析，寶佳憑藉低成本優勢以價取量，品牌建商則改以送禮策略堅守價格防線。
據實價登錄，台中港市鎮中心預售屋市場呈現極端價格分佈，指標案「聯悦馨」、「遠雄星呈」成交均價已站穩4字頭大關，「聯虹鉑玥」平均行情亦突破35萬元；然而，同區域內的「佳泰琢閱」、「協勝港心」、「益翔有藝仕」等案，成交均價卻落在23.2萬至27.7萬元之間。
寶佳擁低成本優勢 房市低迷中殺出血路
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2字頭建案皆屬寶佳集團旗下子公司，做為全台推案量最大龍頭建商，寶佳具備更強成本控管能力，且放眼該集團台中海線土地，早年大多即以「低成本、無貸款」入手，無融資利息壓力，故有其能耐以低價搶攻市佔率。
不過，她也指出，寶佳並非所有區域都採低價策略，以桃園山鼻建案為例，由於取得成本較高，成交均價也達44萬，與其它建案差不多，顯示寶佳各子公司資金、銷售策略上具有高度獨立性，針對不同區域擬定差異化銷售，展現集團多角化經營的優勢。
上市櫃建商堅守房價 「送禮促銷」築房價4字頭防線
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，寶佳長期給外界價格親民印象，反觀長虹、遠雄等知名建商，價格策略仍相當堅持，讓一百多公頃的台中港市鎮中心同區域內出現極大價格反差，恐使消費者對於房價合理區間模糊。
他說，對上市櫃或在地知名建商而言，品牌口碑就是核心資產，若直接降價，恐引爆已購客不滿，進一步影響品牌信用，故價格調整上多採保守態度，但面對寶佳來勢洶洶，其它建商也非無動於衷，大多轉而採取「送禮取代降價」的變通策略，做為「hold」住房價的最後一道防線。
