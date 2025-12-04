台中海線要有好市多了？ 盧秀燕證實：已透過地主提用地審查

台中市都市計畫委員會日前審議通過「台中精機廠」舊廠的都市計畫變更案，據傳美式賣場Costco（好市多）將會進駐海線地區。對此，台中市長盧秀燕今（4）日受訪證實，好市多已透過地主台中精機提出用地審查申請，該案後續將送交內政部審議，若順利通過，該址將成為好市多在台中的第三處據點。

台中市長盧秀燕。（資料圖／中天新聞）

盧秀燕今天上午受訪表示，台中精機舊廠址位於大肚山科技走廊，鄰近台灣大道，土地面積約3.21公頃，地理位置相當優越。她指出，未來周邊將設有捷運藍線B9、B10兩個站點，交通便利性值得期待。不過盧秀燕也強調，最終結果仍須由好市多官方正式宣布。

廣告 廣告

好市多有望進駐台中海線。（示意圖／資料照）

台中市政府經濟發展局透露，市府團隊為促成此案投入相當心力，不僅與台中精機持續討論整體規劃與交通動線配置，更已多次主動接洽拜訪好市多，積極推動該地成為台中第三家分店的潛在用地。

台中市都市發展局說明，配合台中精機遷廠至精密機械二期園區，舊廠土地將從工業區轉型為「產業專用區」，可有效活化閒置土地資源。未來該區域除可作為購物中心、商業使用外，也允許作為研發中心、企業總部等多元用途。

延伸閱讀

談判條件是否包括「訓練美國勞工」？台美說法出現歧異

高市早苗髮夾彎！民進黨慌了？事實查核中心：非承認「台灣屬中」

持續拉鋸！宏都拉斯總統大選中間派反超車 川普疑「動手腳」