台中海線豬場偷餵廚餘 綠轟市府管理又失能

▲台中市大肚區一家養豬場，貨車上和路旁堆了許多廚餘桶。（圖／台中市議員江肇國提供，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 台中市上個月爆發非洲豬瘟後，中央為全國防疫禁止豬隻餵食廚餘至今。民進黨市議員江肇國今天公布一段影片，指兩天前大肚區一家養豬場被拍到仍用廚餘養豬，痛批市府學不乖，連載廚餘的小蜜蜂業者、清運車輛、豬農自運車輛都無法掌握。市長盧秀燕答詢表示謝謝檢舉，市府會去查，若有違規將重罰。

▲台中市議員江肇國批評市府連廚餘禁養豬都無法管控。（圖／記者顏幸如攝，2025.11.26）

江肇國今天（26）日質詢時公布一段影片，指兩天前有民眾在大肚區一家養豬場拍到疑似廚餘養豬，現場不僅正在蒸煮廚餘，路旁、貨車上還堆了許多廚餘桶。江肇國說，台中市先前有36家養豬場向環保局申請廚餘再利用，中央禁止廚餘養豬後，環保局僅以「都改用飼料」帶過，但民眾拍到的畫面，顯示市府根本沒落實稽查。

廣告 廣告

農業局長李逸安表示，目前每3天稽查1次；環保局長吳盛忠說，台中市半數以上的廚餘車裝有GPS。江肇國痛批，農業局沒查豬場、環保局對廚餘流向一問三不知，連每天有幾部車載廚餘也不清楚。他表示目前市府只對「過去曾與環保局簽約」的車輛進行列管，完全無法掌握其他載廚餘的小蜜蜂業者、清運車輛、豬農自運車輛，「連廚餘車都沒列管，怎麼查？怎麼管？」

▲養豬場裡不斷冒出蒸煮廚餘的白色蒸氣。（圖／台中市議員江肇國提供，2025.11.26）

江肇國指出，全國廚餘進焚化爐比例平均51.7％，台中卻高達82.4％。「堆肥台北做最多、黑水虻新北做最多、生質能桃園做最好，只有台中把廚餘往焚化爐塞。現在3座焚化爐老、滿、壞，就是過去市府沒拿出有效方式的惡果。」

市長盧秀燕表示，感謝議員檢舉，市府會去查，若有違規一定會重罰。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

禍源找到了！台中燒廚餘害焚化爐停擺 藍揭不肖業者狂灌水換補助

台中廚餘大戰一觸即發！新任環保局長搬出台北經驗、急尋這物解套

認同廚餘禁養豬！盧秀燕首度表態：中央不會做、我們會做