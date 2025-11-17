台中海線身受其害！芬普尼蛋流向35家店家曝光 彰化縣政府揭毒蛋外流關鍵

彰化文雅畜牧場雞蛋4日檢出芬普尼超標，依法移動管制，不過，台中市龍忠蛋行被發現9日曾進貨4000台斤雞蛋，已有3240台斤、約3.24萬顆，已賣給散客與35家餐飲、麵店與早餐店，均已用罄。

台中市政府今（13）日公布，35家下游名單，受影響店家遍及梧棲、龍井、沙鹿、大肚、清水，不少早餐店、小吃店都中鏢。

移動管制的蛋卻能售出？彰化縣揭轉折關鍵

彰化文雅畜牧場雞蛋4日被檢出芬普尼超標，5日起被移動管制，10日台中食安處卻查獲，梧棲區龍忠蛋行於9日向文雅畜牧場進貨4000台斤，結果14日出爐，檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm（殘留容許量標準0.01ppm）。

本應被嚴格管制的問題蛋，竟持續流入市面，暴露把關機制出現嚴重漏洞。彰化衛生局表示，關鍵的轉折發生在7日，動防所將樣本送交中央複檢後「未檢出」芬普尼，基於這份檢驗報告，動防所當時先以電話通知畜牧場業者可解除移動管制，9日畜主就將雞蛋售出。

彰化衛生局表示，依據畜禽用藥監測陽性案件申請複驗規定，畜主需取得解除移動管制之證明書文件才可上市，畜主是否違反移動管制相關規定，目前正由檢調偵辦釐清責任。

彰化縣政府強調，有關抽驗流程、移動管制及解除移動管制相關行政程序執行未完備及疏失部分，將依相關規定或法規檢討並懲處有關違失人員。

3.24萬顆蛋流向曝光 台中海線是重災區

蛋行老闆今天表示，已經營蛋行50多年，平常有許多鄰居來買蛋，要換蛋、退錢的都接受，現在該店賣的蛋都安全，有出示檢驗合格證書。

台中市府今天也公布35家下游名單，受影響店家遍及梧棲、大肚、龍井、沙鹿、清水，海線店家身受其害。

店家包括飯店梧棲行旅、好陽光早午餐、永和豆漿、拉亞漢堡、慢食光早午餐、弘爺中正店等知名連鎖及在地早餐店都中鏢，此外，餐飲店來來面館、來來燒臘、一等香麵館、路口控肉販、追分小吃等也遭受波及。

惟從蛋進貨至今以近2周，且多為早餐店和小吃店購買，恐怕民眾已經吃下去。食安處說，公布用意仍在讓市民知悉，若手中仍有蛋，可以向購買方要求退貨。

石崇良：擴大籠飼雞蛋抽檢

衛福部長石崇良今宣布，將針對籠飼雞蛋擴大抽檢，但詳細的抽查資訊，因為不希望廠商有任何準備，所以暫時不會揭露太多。

石崇良表示，食藥署負責的是後市場稽查，須與農政單位合作，了解各養雞場的實際狀況，再依不同縣市的風險程度等因素，綜合計算後訂定抽樣方法與件數，將採滾動式調整，待抽驗完成後，將再向外界統一公布檢驗結果。