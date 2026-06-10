台中海線逾14萬戶大停電！醫院、號誌一度停擺 鎮瀾宮也沒電

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台中海線無預警大停電，影響區域包括沙鹿、清水及大甲，不少在地民眾在社群及臉書社團回報停電路段，包括醫院、學校，以及主要幹道交通號誌皆受影響，就連大甲鎮瀾宮也沒電用；對此，台電表示，今（10）日下午2時17分因變電所設備故障，造成台中市清水、沙鹿、梧棲、大甲等海線地區共14萬1739戶停電，已於下午2時43分全數復電。

原PO今（10）日下午約2時18分在臉書地方社團「沙鹿之美」發文詢問「沙鹿怎麼停電了？」引發在地民眾回報停電狀況。

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在地民眾也在貼文下方留言停電狀況，從各地回報資訊來看，停電範圍廣，包括龍井東海街、鹿峰國小周邊、中山路紅竹巷、平等路、新光田醫院、弘光科大、梧棲草湳里、北勢東路、沙鹿家樂福附近、台灣大道六段、大甲及保成路等地區均傳出停電情形；根據《ETtoday新聞雲》報導，就連大甲鎮瀾宮也沒電用。

另有民眾稱，已打電話向台電確認，清水、大甲、沙鹿一帶電路疑跳脫，已全力搶修排除中；此外，也有網友在Threads上傳照片指出，因停電影響，當地部分路口交通號誌停擺，造成通行受影響。

《中時新聞網》詢問台電，官方表示今（10）日下午2時17分因變電所設備故障，造成台中市清水、沙鹿、梧棲、大甲等海線地區，共14萬1739戶停電，台電立即派員搶修並加強巡視，已於下午2時43分全數復電，詳細事故原因正調查確認中。

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