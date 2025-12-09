台中海線「消波塊耶誕樹」亮相 台中港酒店用地景重新定義節慶美學
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】台中海線年度最具話題性的耶誕裝置正式登場！台中港酒店今年以台中特有的海岸景觀為靈感，打造全台唯一「消波塊耶誕樹」，以最具辨識度的在地符號重新詮釋節慶氛圍。外型剛硬的消波塊，在設計團隊巧思下呈現「鐵漢柔情」氣質，透過稜角線條與金色星光形成視覺反差，展現既強悍又溫暖的獨特耶誕場景。
▲台中海線「消波塊耶誕樹」亮相，台中港酒店用地景重新定義節慶美學。
過去常見以燈飾、松木或藝術裝置創造節慶氣氛，台中港酒店今年則將海線居民日常看見的生活景色轉化為節慶主角，並以紙材與可再使用結構打造永續裝置，展現專屬海線的節慶想像。
延續海線生活地景的視覺語彙，今年裝置更以永續議題為核心進行敘事設計，導入可再生紙材重構消波塊造型，並融入漁網與一次性備品回收物件，讓旅客在感受節慶氛圍的同時，也能看見海洋環境真實議題。館內同步設置「潮汐願望箱」，邀請旅客將願意採取的永續行動寫下並分享至社群，從觀看延伸至參與，讓守護海線成為每位旅客都能跨出的第一步。
台中港酒店長期推動永續作為，包括備品減量、瓶裝水退場、循環包裝合作、瓶蓋回收與親子住房捐款支持環境團體等，此次節慶裝置同樣延伸永續精神，期盼讓節慶不僅止於美學呈現，也成為旅客思考與行動的契機。
此外，酒店也推出「潮汐願望箱」抽獎活動，只要旅客於館內與消波塊耶誕樹拍照並於社群分享自身的永續承諾，如使用循環餐具、減少一次性用品或參與海線環境行動，即可獲得抽獎資格。最大獎為台中港酒店「親子主題房」住宿乙晚，而該房型每筆住房皆捐款支持自然保育及環境資訊基金會，讓旅客在節慶之外，更能延伸對環境的實際支持。
台中港酒店總經理姜文偉表示，希望透過具體而輕鬆的方式引導旅客參與永續，「從一個承諾、一次分享開始，讓更多人能在節慶中替海線盡一份心力，也讓旅遊成為友善環境的行動」。
