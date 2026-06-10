台中海線14萬戶停電26分鐘 台電：潮濕影響設備、會檢討精進

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台中海線今14萬戶停電，台電致歉並深刻檢討。台電搶修示意圖，資料照，台電提供



台中海線地區今（10）日停電事故，造成台中市清水、沙鹿、梧棲、大甲等海線地區共14萬1739戶停電。台電晚間回應示，初判停電原因是潮濕影響變電所現有設備絕緣，已在26分鐘全數復電，造成民眾不便，台電深感抱歉並會檢討精進。

台電表示，因應台中地區用戶負載增加，為提升中部地區用電品質及增加供電能力，台電在夏季用電尖峰來臨前，積極辦理特高壓線路擴容換線、變電所氣體絕緣開關設備（GIS）容量提升工程。但在今天下午2時17分進行新設備送電過程，因現有設備絕緣不良導致故障，造成台中海線用戶停電。

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台電說明，初步研判疑似因近期豪雨不斷，環境極度潮濕，導致變電所現有匯流排比壓器設備絕緣不良，進而引發此次停電事故。

台電強調，本次新設備送電作業前，已有進行相關風險管控措施，預先隔離部分設備並規劃獨立送電路徑及緊急應變措施，因此事故並未進一步擴大，於26分鐘內全數復電。未來將精進檢討作業程序，在進行新設備加入系統的作業前，風險管控措施也將納入天氣因素。

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