台中消防分隊長假藉酒意強吻、襲胸女運將 下場曝光

台中市近日發生一起消防員性騷擾案，一名在台中市消防局擔任志工長年的陳姓計程車女運將，於6日晚間開車載消防隊某分隊長返家時，該分隊長竟假借酒醉強吻陳女，甚至襲胸，陳女氣得報警並提出申訴。台中市消防局今（12）日表示，已將該同仁調職並將召開性評會深入調查，若涉有不法將進一步懲處。

台中消防局某分隊長竟然假藉酒意對女運匠性騷擾。（示意圖／Unsplash）

據了解，受害的陳女與丈夫皆為計程車司機，2人在台中市消防局擔任志工多年。大雅分局指出，於10日接獲陳女報案，指控6日晚間駕駛計程車於大雅區雅環路一段接送一名55歲男乘客至其住家時，竟遭該乘客強吻、襲胸。陳女也同時提出申訴與告訴，因此後續將通知該男到案說明，全案也將依《性騷擾防治法》函送偵辦。

對此，台中市消防局指出，目前已受理陳女申訴，並將該分隊長調離現職，後續將依規定召開性騷擾申訴評議委員會，並聘請外部專家、學者組成小組進行後續調查，若不法行為屬實，將依相關規定議處。

