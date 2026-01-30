台中消防員跪地搶救25分鐘！奇蹟獲救美籍男跨海尋恩人

一名41歲美籍男子Jason在台中市南區市場逛街時，突然倒地失去意識，當場心跳停止。台中市消防局接獲報案後，迅速趕到現場，確認Jason已發生到院前心肺功能停止（OHCA），立即開始在市場地面進行心肺復甦術。在救護車運送至醫院的過程中，救護人員全程未中斷急救，並進行多次AED電擊去顫，最終在25分鐘後讓Jason恢復心跳。

時隔442天，Jason與妻子再度踏上台灣的土地，親自向當年救回他一命的台中市消防局救護人員表達感謝。（圖／台中市政府消防局）

台中市消防局在搶救同時透過預通知機制，醫院同步啟動急救綠色通道，接力展開後續治療。Jason在醫院接受了兩個多月的治療與復健，最終康復出院。Jason住院期間曾因併發症一度入住加護病房，最終搭乘醫療專機返回美國繼續療程。

多位美國醫師指出，院外心跳停止且無明顯腦部傷害的存活率低於1%。（圖／台中市政府消防局）

時隔442天，Jason與妻子再度踏上台灣的土地，親自向當年救回他一命的台中市消防局救護人員表達感謝。當年參與搶救的主要人員為台中市消防局EMS信義分隊的周厚誠與吳玠澤（目前已離職）。Jason表示，對於救護人員的感激之情溢於言表，他與妻子特地跨海歸來，只為親自向這些無名英雄表達謝意。

感謝信。（圖／台中市政府消防局）

據了解，Jason在事件發生時的生還機率極低。多位美國醫師指出，院外心跳停止且無明顯腦部傷害的存活率低於1%。Jason的奇蹟歸功於當時救護人員迅速抵達現場，以及不間斷的急救措施，成功避免腦部因缺氧而受損。

台中市政府消防局在臉書上表示，這不僅是一次生命的重生，更是一個提醒：每一次CPR與AED的啟動，都可能成為改變命運的關鍵。消防局感謝所有參與急救的人員，並呼籲民眾學習急救技能，因為每一次的正確急救，都可能讓一個家庭免於永遠的別離。

