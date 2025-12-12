台中消防小隊長酒後失控！上車強吻女志工「伸狼爪」被送辦

台中消防小隊長酒後失控！上車強吻女志工「伸狼爪猥褻」被送辦。(圖／民眾提供)

台中一名消防分隊蘇姓小隊長涉嫌性騷擾女志工事件引發關注。事件發生於6日晚間8點多，該名小隊長在酒後請求開計程車的女志工接送回家，卻在車上要求擁抱、強吻並伸出狼爪，導致女志工身心受創。受害者透過里長出面控訴，質疑消防局處理態度消極。消防局已受理申訴並將當事人調離現職，同時此案已進入司法程序，警方依法將人送辦。

事件發生在6日晚間8點多，台中某消防分隊的蘇姓小隊長在喝酒後，請隊上同時也是計程車駕駛的女志工接送他和友人回家。上雅里長陳映辰表示，蘇姓小隊長以報路為由坐在副駕駛座，上車後就散發濃烈酒味。一開始，蘇姓小隊長與女駕駛有說有笑，還記得繫上安全帶。

當車輛抵達目的地後，後座乘客先行下車，接著車輛停靠在前座乘客住處。然而，蘇姓小隊長並未離開，反而要求女駕駛給他一個擁抱。女駕駛起初拒絕，但因對方一再要求而勉強同意。陳映辰表示，被害人認為無法與喝醉的人講理，為了盡快打發蘇男讓他下車，只好配合他的要求。

沒想到，蘇姓小隊長竟趁機強吻女駕駛，還伸出狼爪進行性騷擾，使女駕駛當場受到驚嚇。陳映辰強調，事發至今，蘇姓小隊長從未主動向受害人道歉，而受害人多次向消防局反應此事，卻一直沒有得到正面回應。

據了解，這名蘇姓小隊長曾因處理車禍救援而受訪，此次卻涉嫌性騷擾隊上女志工。對於此事，台中消防局表示已經受理申訴，並將當事人調離現職，將依規定進行懲處。此外，被害者已經提出告訴，警方也依法將涉案人員送辦。

