台中消防月曆來了! 帥氣搜救犬同框吸爆目光

援救犬Uno及Ring入鏡，帥氣吸睛。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市2026年消防形象月曆亮相，今年共有9名男女警消與4位女義消入鏡，其中信義消防分隊的吳遵憲二次入選，還有援救犬Uno及Ring也入鏡，帥氣吸睛。

市長盧秀燕今天參加月曆發發表會指出，消防局救難英雄，為了救災把身體練得很精良，都是俊男美女，也提醒大家能注意防災、防火，今年月曆取景也加入台中著名景點，也因為預算有限，不能印太多，民間機構或企業要印的話，可以授予版權，讓防災英雄被看見。

信義分隊的吳遵憲在2023年曾拍攝防防月曆，2026年再次錄取拍攝，分別擔任1、9份形象人物，每天健身，休假玩水球、衝浪等水上運動，他說，維持好體態及體能，讓消防救災工作更得心應手；4月份的蘇君茹為唯一女性警消，半年減重13公斤，以行動詮釋堅毅與不放棄的女力精神。

消防犬Uno及Ring很吸睛，都是4歲犬，分別由洪瑞宏及張憲騰領犬，參加救災工作1、2年，參與今年花蓮救災任務，11月更通過國家MRT搜救犬認證，這是全台最高等級、最接近真實災害的搜救犬檢測，從日夜交替36小時連續任務，5大災害場景模擬、戰術規劃、犬隻急救等，每一項都是對領犬員與搜救犬默契、耐力與專業的極限挑戰。

信義消防分隊的吳遵憲二次入選，擔任兩個月份的形象代言。(記者蔡淑媛攝)

台中市2026年消防形象月曆亮相。(記者蔡淑媛攝)

台中市2026年消防形象月曆亮相。(記者蔡淑媛攝)

市長盧秀燕參加消防形象月曆發表會。(記者蔡淑媛攝)

