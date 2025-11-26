台中淫教練性侵41童犯90案 刑期逾464年 二審維持原判

被害學童家長（前左一）26日在台中市議員江和樹陪同下，認為司法不該讓松志彬再有上訴機會，甚至要重判死刑。（李京昇攝）

台中市某國小運動教練松志彬自民國107年起6年間性侵猥褻41名學童高達90次，拍攝至少34段不雅影片，今年7月一審宣判3年6月至8年6月不等刑期，刑期加總超過464年。二審26日宣判，認為一審認定量刑適當，維持原判決，仍可上訴。受害學童家長表示，不能接受松志彬爭取上訴，直言「這種人該判死刑」。

松志彬自107年至113年10月擔任某國小教練，只要淫念一起，就不顧被害人抗拒，在教室、練習室旁貨櫃屋、國小宿舍、汽車內、產業道路旁和汽車旅館等，強摸被害人下體猥褻、性侵、拍攝性侵影片，甚至要求被害人互摸，否則不讓被害人上場比賽；6年間共有41名學童受害，合計被侵犯90次，其中還拍攝34部性影像，讓被害人心靈留下難以抹滅的痛苦陰影，年齡最小僅9歲。

台中地院今年7月審結，依7個對未滿14歲男子強制性交罪各判7年10月、46個對未滿14歲男子強制猥褻罪各判3年6月、3個成年人對兒童乘機猥褻罪各判1年6月、34個違反少年意願製造性影像罪各判7年2月至8年6月不等，刑期加總超過464年。

台中高分院指出，松男針對量刑部分上訴，所述其過往遭受性侵等雖屬實，是否為犯罪動機形成原因之一，經審酌後尚不足以動搖原審所為量刑判斷。昨審結宣判，認為一審認定量刑適當，維持原判決，仍可上訴。

受害學童家長昨在市議員江和樹陪同下出面，哽咽表示完全不能接受松志彬爭取上訴，直言「這種人該判死刑」。家長說，看似重判好幾百年，但依現行司法最多只關30年，表現良好可能15年就出來，「家長要怎麼安心？」