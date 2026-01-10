台中淫警愛慕女同事！偷鑰匙闖香閨「只為一件生理褲」…遭房東活逮慘了

記者吳泊萱／台中報導

台中一名已婚男警，因愛慕女同事，竟私闖對方租屋處，偷走1件生理褲。（示意圖／非新聞當事人／資料照）

台中一名洪姓員警在豐原分局某派出所任職期間，因愛慕女同事，竟趁女同事外出巡邏時，偷偷拿走對方租屋處鑰匙，闖入對方住處偷走一件生理褲。事隔半個月，洪男再度上門，被房東逮個正著，全案東窗事發，刑事部分洪男竊盜罪被判6月徒刑、侵入住宅罪判拘役30日。另，懲戒法院判洪員降二級改敘，併罰款10萬元。

判決書指出，已婚的洪姓員警2022年在豐原分局某派出所任職期間，因愛慕女同事，又熟知對方勤務時間、行蹤及租屋地點，竟趁女同事外出巡邏時，拿走對方放在派出所內的鑰匙，並闖入租屋處偷走1件生理褲，隨後逃離現場，並將鑰匙放回原位。

廣告 廣告

時隔半個月，洪姓員警在女同事回台南老家時，路過對方租屋處，發現1樓大門沒鎖，竟直接闖入屋內，被房東逮個正著，洪員裝傻說來找人，但房東覺得不對勁，調閱監視器追查，發現洪男之前曾上門行竊，立刻報警處理。

法院審理後依侵入住宅竊盜罪，判處洪員有期徒刑6月、侵入住宅罪，處拘役30日，均可易科罰金；全案也由台中市府移送懲戒法院審理。

洪姓員警表示自己對女同事非常抱歉，事後也不斷道歉、懇請原諒，並願意賠償損害，但女同事嚴厲拒絕。法官考量洪員無前科，須奉養年邁父親，及與配偶共同照顧未成年子女，判處洪員降二級改敘，並罰款10萬元；全案可上訴。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

騎車買菜遇死劫！苗栗79歲嬤返家途中離奇墜溝…坐困半身高水溝斷魂

3條止痛藥膏害阿嬤擦到洗腎！藥師示警：小心「1類型」長期使用恐傷腎

撞擊畫面曝！休旅車逆向超車出人命…騎士疑閃車逆撞倒退貨車慘死

大貨車違停路邊害撞！自行車騎士「撞傷頸椎」癱瘓…司機沒賠錢判關5月

