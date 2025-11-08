台中淫魔「滴管餵毒」玩死傳播妹遭延押 自稱務農為生求交保被法官打臉
台中新社祖玄宮總幹事王敏智，被控於今年3月間邀約傳播妹至摩鐵玩樂時，以「滴管餵毒」方式強逼對方服用過量藥物，導致傳播妹暴斃身亡。事後檢方依強制性交致死等罪起訴王男，台中地院上月1日裁定延押，王男不服提起抗告指自己務農為生無逃亡手段與管道，且他已坦認犯罪事實無串證之虞，請求交保，但仍被台中高分院駁回，延押2月確定。
檢方起訴指出，43歲的王男於今年2月4日以12小時2萬元代價，邀約一名傳播妹至北屯區汽車旅館飲酒玩樂，並在房內提供毒咖啡包，趁女子意識模糊時，違反其意願強迫口交及性侵，還以手機錄下過程。
事隔一個月後，王男又在3月5日晚間以相同手法約出該名傳播妹，兩人持續施用毒品；6日凌晨5點多，王男為確保傳播妹持續昏迷，再以滴管對她灌食毒咖啡包並再度性侵，導致女子因用藥過量中毒死亡，王男直至當天上午10點多發現女子全身冰冷，才向櫃台人員求助，但女子送醫後仍不治死亡。
檢方偵辦後，於今年7月間依強制性交致死、藥事法等罪起訴王男，台中地院接押至上月期滿，法院認王男犯罪嫌疑重大且有逃亡、串證之虞，裁定延押2月，王男不服提起抗告，仍被台中高分院駁回。
