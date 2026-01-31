台中深夜人倫慘案！30歲媽情緒失控餵藥弒子 3歲、8歲兒不幸喪命

台中西區傳30歲母親餵3歲、8歲兒不明藥物，造成兩名男童不治，轄區台中第一分局全力調查，圖為台中第一分局外觀。（翻攝自台中市文化資產局）

台中市西區今（31日）驚傳重大人倫悲劇，一名30歲的陳姓婦人，疑似和男友吵架情緒不穩，企圖輕生，竟還餵食3歲、8歲兩名幼子不明藥物，警消獲到趕到，發現陳女情緒不穩，兩名男童已無呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。目前警方將等陳女情緒穩定再製作筆錄，另已報請檢察官相驗遺體釐清死因，相關案情警方深入調查。

這起悲劇發生在今日凌晨1時31分許，台中第一分局警方是接獲報案，西區向上路一棟大樓有幼童失去生命跡象，警消趕到發現，在場一名陳姓女子情緒極度不穩，出現歇斯底里狀況，並且有攻擊傾向，為避免意外並利於後續處置，警方與救護人員合力將其四肢固定。

另外警消發現屋內3歲、8歲男童已沒有呼吸心跳，緊急將人送醫，但兩名男童仍不治死亡。

警方初步了解，陳姓女子年約30歲，兩名男童是分別與前夫和現任男友所生，近期疑似和男友分手起糾紛，情緒不穩定想輕生，並餵食兒子不明藥物，才發生憾事。

目前警方已先將陳女送往醫院強制治療，仍需留院持續觀察，待她情緒平穩再偵訊製作筆錄，另外警方已報請檢察官，擇期相驗兩名男童的遺體。詳細的死因，警方深入調查。

