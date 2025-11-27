台中深夜惡火吞噬土地公廟！烈焰照亮整座公園

台中市西區華美西街一段公園旁的土地公廟，於11月26日晚間10時38分發生火警事故。根據現場目擊民眾表示，當時突然看見廟宇竄出猛烈火勢，橘紅色火舌在夜空中狂舞，濃煙不斷向上竄升，火勢甚至延燒至外側步道。附近居民紛紛撥打119報案，驚訝地表示整個公園都被火光照亮。

台中市消防局接獲報案後，立即調派第七大隊及中港分隊等5個單位前往現場。救災人力包含各式消防車14輛、消防人員30名，由組長黃世滄擔任現場指揮官。消防人員抵達現場時，土地公廟已陷入全面燃燒狀態。鐵皮屋頂因高溫燒得嚴重變形，火焰伴隨噼啪聲響不斷向外竄出，烈焰同時從廟宇門口及側邊冒出，整座建築物瞬間化為一片火海。

面對猛烈火勢，消防人員立即架設多條水線進行全力灌救。同時為防止火勢蔓延，救災人員特別針對周邊樹木及公園設施進行戒護。經過約12分鐘的搶救作業，火勢於晚間10時50分獲得控制，並於10時51分完全撲滅。

根據消防局初步調查，起火建物為一樓磚造鐵皮結構，內部存放雜物及神像，燃燒面積約10平方公尺。所幸這起火警事故未造成任何人員傷亡。至於詳細起火原因，目前火調人員仍在進行深入調查，以釐清事故發生的確切原因。

這起深夜火警事故雖然場面驚人，但在消防人員迅速且專業的搶救下，成功避免火勢擴大造成更嚴重的災害。

