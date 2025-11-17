台中深夜聚眾鬥毆釀1傷 警逮5人送辦

（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市西屯區今天發生聚眾鬥毆案，警方說，據報出動24名員警到場，逮獲5名嫌疑人，並將遭棍棒毆傷的民眾送醫，全案依傷害、聚眾鬥毆罪等移送台灣台中地方檢察署偵辦。

台中市政府警察局第六分局凌晨1時57分接獲報案，西屯寶慶街有妨害安寧及傷害情事，立即啟動快打警力，火速趕到現場。

據警方初步了解，以趙姓男子為首等多人駕駛改裝車繞行西屯路及寶慶街一帶，由於車輛排氣管噪音過大，影響附近居民安寧，陳姓男子不滿，持滅火器下樓制止理論，卻遭對方持棍棒毆打，造成全身多處擦挫傷。

警方表示，警方獲報到場後，立即將陳姓男子送醫，並逮捕趙姓男子等5人，全案依傷害、聚眾鬥毆等罪移送中檢偵辦，並持續追查有無其他共犯。（編輯：李明宗）1141117