台中深夜車禍！24歲男疑超速連撞2車「車頭全毀」 顱內出血送醫搶救

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

台中市光興路今（4）日凌晨3時許發生嚴重車禍，24歲劉姓男子接送友人返家途中，疑因超速加上路段彎曲，先撞上路邊小貨車，再彈跳至對向車道撞擊另一輛自小客車，衝擊力道非常大。劉男與43歲陳姓友人受困車內，消防人員到場後緊急救出並送醫，陳男全身多處擦挫傷，治療後無大礙，劉男則因腦部出血，目前仍在手術搶救中。

台中市光興路今（4）日凌晨3時許發生嚴重車禍。（圖／翻攝畫面）

據了解，劉、陳二人為同棟租客，頗有交情，劉男凌晨接到陳男電話後出門載他返家，行經光興路時，疑因超速加上該路段彎曲，接連撞上小貨車和自小客車，造成劉男車頭全毀，2人受困車內。

廣告 廣告

台中市光興路今（4）日凌晨3時許發生嚴重車禍。（圖／翻攝畫面）

警方表示，陳男並無酒駕或毒駕，劉男則待抽血檢驗確認。交通警察大隊已調閱監視器影像，將進一步分析事故原因。

更多FTNN新聞網報導

超速51公里被罰1.2萬還被吊牌6個月 他告贏關鍵竟是「速限牌放錯邊」

澳門男台灣飆車！超速6次挨罰2.5萬 法官「1理由」判全部免繳

疑不滿超速被踩煞車！長榮航爆「機長痛毆副機長」 公司發聲：已立即啟動調查

