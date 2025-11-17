台中深夜飆仔橫行傷人 警逮8人送辦

（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市西屯區今天凌晨發生飆車族噪音擾人，民眾制止卻遭毆傷案，警方表示，據報出動24名警力逮捕5人，下午再拘捕在逃3人，依法偵辦。

台中市政府警察局第六分局長周俊銘表示，警方據報於周遭逮捕以趙姓男子為首等5名涉嫌人，全案依傷害、聚眾鬥毆罪等移送台灣台中地方檢察署偵辦，下午持拘票再逮3名在逃共犯，全案朝組織犯罪方向偵辦，追查幕後集團與主嫌，依法嚴辦到底，絕不寬貸。

第六分局凌晨1時57分接獲報案，西屯寶慶街有妨害安寧及傷害情事，立即啟動快打警力，火速趕到現場。

警方初步了解，以趙姓男子為首多人，為處理債務糾紛前往當地，沒找到當事人，就駕駛改裝車繞行西屯路及寶慶街一帶，由於車輛排氣管噪音過大，引起附近住戶陳姓男子不滿，持滅火器下樓制止理論，卻遭犯嫌持棍棒毆打，造成全身多處擦挫傷，被趕到現場的員警送醫救治。

有網友在網路社群發文質疑台中治安敗壞已久，警察似已無法控制。

民主進步黨籍台中市議員陳俞融與陳淑華在台中市議會質詢時表示，飆車炸街嚴重擾亂社會秩序及寧靜，進而「棒球隊」圍毆，台中市長盧秀燕只空話喊非常痛惡，欠缺作為。

中國國民黨籍台中市議員朱元宏說，肯定警方反應迅速，中市府應持續強化夜間巡邏。（編輯：李明宗）1141117