台中深夜驚傳人倫悲劇！母疑餵安眠藥釀2稚子雙亡 情緒失控遭警綑綁

社會中心／台中報導

台中一名母親疑餵安眠藥釀2稚子雙亡。（示意圖／翻攝畫面）

台中市西區今（31）日凌晨發生一起令人痛心的人倫悲劇。一名30多歲女子疑似餵食兩名年幼兒子安眠藥，警消獲報趕抵現場時，發現兩名男童已無意識，雖緊急送醫搶救，但6歲與3歲男童最終仍宣告不治。

據了解，這起案件發生於31日凌晨1時30分，警員與救護人員獲報抵達現場後，發現女子情緒極度不穩、處於歇斯底里狀態，且有攻擊傾向。為確保安全並順利送醫，現場警員與救護人員被迫合力將其四肢綑綁固定，隨後送往中國醫藥大學附設醫院進行強制治療。

廣告 廣告

至於兩名遭到餵藥的男童，分別是女子與前夫所生的6歲男童，以及3歲的男童。而兩童被發現時已失去意識，情況危急，分別被送往林新醫院及中國醫藥大學附設醫院急救。院方雖全力施救，無奈兩名幼童仍因藥物反應過重，最終雙雙宣告身亡。

目前女子因情緒激動無法進行正常對話，尚無法說明犯案動機與詳細經過。全案正由警方鑑識人員封鎖現場採證，將進一步釐清藥物來源及確切死因。

三立新聞網提醒您：

尊重兒少生命權，愛孩子，請把機會留給他。

更多三立新聞網報導

酸菜白肉鍋是真的！肉形石身世大揭密 史料證實與翠玉白菜同屬瑾妃

親中欺台代價慘重！古巴龍蝦銷台腰斬 川普補刀斷油恐致政權崩潰

苗栗台13線驚悚雙屍案！男大生掛鐵網慘死 領路同學接警電話才知情

智利櫻桃全押注中國被害慘 果農和經銷商虧本含淚賣

