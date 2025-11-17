台中深夜「棒球隊」滋事 盧秀燕：強力執法決不寬貸

盧秀燕市長表示，「強力執法，鬧事決不寬貸」。（圖：中市府提供）

台中市議會今（17）日進行定期會市政總質詢，市議員朱元宏、陳俞融、陳淑華關心西屯區深夜聚眾鬥毆事件。市長盧秀燕表示，「強力執法，鬧事決不寬貸」。市府警察局指出，遭毆民眾無生命危險，已逮捕5名犯嫌，依傷害、聚眾鬥毆等罪移送台中地檢署偵辦。

台中市警局吳敬田局長表示，第六分局今日凌晨1點57分接獲報案，指稱西屯區寶慶街50巷口有妨害安寧及傷害情事，分局立即啟動快打警力，派遣24名員警在2點01分火速趕赴現場，逮捕5嫌，並立即將報案遭毆的陳姓民眾送醫，沒有生命危險，後續也將報請檢察官，依法嚴厲偵辦。

警察局說明，以趙姓男子為首等人在凌晨駕駛改裝車在西屯路及寶慶街一帶繞行，因車輛排氣管噪音過大，影響附近居民安寧，陳姓民眾因不滿趙男等人行為，持滅火器下樓制止並理論，在過程中遭對方持棍棒毆打，造成全身多處擦、挫傷，警方獲報到場後，立即將陳男送醫，並逮捕趙男等5名涉嫌人，全案依法偵辦，並持續追查是否還有其他共犯。

警方強調，對於滋擾治安、危害公共安全的暴力行為，絕不容忍，將持續強化巡邏與取締作為，全力維護市民夜間安寧及社區安全。（張文祿報導）