台中深耕污水建設 榮獲114年優良地下管道工程獎

生活中心／陳崇翰 基隆報導基隆河去年11月底發生不明油污事件，影響基隆與汐止超過15萬戶用水，沒想到基隆停水噩夢再次上演。週四傍晚麥金路段發生破管漏水，造成兩萬一千多停水，一萬八千多戶降壓供水。台水表示因為長期受到大車輾壓，導致地底管線鬆脫，導致漏水，原本週五下午四點恢復供水，預估得到周六凌晨才能搶修完畢。道路地面破大洞，原來是管線破裂造成基隆當地兩萬多戶大停水，台水公司緊急加派人員搶修。人員鑽進地下一曾樓深度搶修，而水管就在麥金路上，導致道路縮減，更因為地底管線錯綜複雜，搶修完成時間一延再延。台水第一處處長張子中：「可能是有重車輾壓導致，（管線）它可能接頭有鬆脫這樣，代表台水一區來致上，誠摯的歉意。」民眾趕快來排隊，到臨時供水站加水帶回家，麥金路幹管漏水，導致，停水戶數有2萬1千多戶，降壓戶數也達到1萬8千多戶，影響總戶數來到4萬多戶。基隆市民：「（沒水？）沒水啊痛苦，早知道昨天就存起來，就沒有啊沒有講（停水）啊，（來一趟了對不對）第二趟，（只能）吃外面便當啊。」台水第一處處長張子中。（圖／民視新聞）民眾無奈排起隊來，還要跑好幾趟，上回基隆才發生水污染事件，造成基隆市民無水可用，這次怎麼又停水？連店家都急跳腳。基隆店家：「我們晚上有一桌，14個人要吃的耶，做不出來給客人怎麼辦，弟你不要再開水了，會怕沒有水對啊。」基隆市議員（國）俞叁發：「再怎麼講也應該讓民眾，趕快蓄水回到家才知道，啊原來停水了，我想類似這種狀況表示，自來水（公司）的螺絲真的是鬆掉了。」基隆市議員（民）張之豪：「麥金路這邊已經好幾次都是這樣，臨時的停水臨時的爆管，臨時的緊急工程，這對我們民眾，真的是非常的困擾。」基隆市長謝國樑。（圖／民視新聞）民代認為當地幹管太常破裂，要求翻新老舊管線，畢竟民生用水不能治標而沒有治本。而一早到現場視察的基隆市長謝國樑，則要求台水公司得做到預先通報。基隆市長謝國樑：「會要求水公司跟我們這邊，做一個平台的連線，第一時間把訊息給我們，希望水公司就是在，明天（週六）上午一定要恢復。」台水公司坦言，地下管線複雜，大幅增加施工難度，緊急變更工法積極搶修，原本16號下午四點恢復供水，確定跳票，得延到17號週五凌晨前，搶修完成，預估送水後2小時，平地恢復供水，6小時高地恢復供水。原文出處：基隆停水衝擊4萬戶！ 台水允諾17日凌晨搶修完畢 更多民視新聞報導美睫店「不接40歲↑長輩」惹議！同行揭內幕：有差淡水1.5萬戶又爆大停水! 居民無奈:淡水乾脆改名叫"炎"區基隆又大停水! 幹管破裂2.6萬戶停水 2萬戶降壓

