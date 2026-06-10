台中清晨大雨！ 市區麻園頭溪水位暴升滾滾水流

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台中市清晨降大雨，麻園頭溪水流湍急，水位上揚。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中央氣象署指今天(10日)滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，台中市今天清晨降下大雨，雖然雨量在上午有減緩，但連二日大雨，已讓市區的麻園頭溪水位上漲，不但水流湍急，滾滾流水，而且水位已蓋過溝中溝，已達護岸一半高，民眾要小心。

昨天雖然下雨，但雨量並不大，因此麻園頭溪水位正常，但因為前一晚有下雨，因此水流非常湍急。

但是經過兩天的下雨，而且清晨雨勢相當大，今天麻園頭溪的水流更為湍急，而水位更已暴升，不但溝中溝看不到，水位更已漲到護岸三分之一距離。

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幸好上午雨量有減緩，但是若是雨勢再增強且不停，水位有可能會再高升，請民眾要小心為上。

麻園頭溪今水位上升，水流湍急。(記者蘇金鳳攝)

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