台中清晨驚爆縱火！50歲惡男「欠2萬不還」又燒車洩憤 民眾合力滅火

記者林意筑／台中報導

北區梅川東路與衛道路口有輛機車莫名起火。（圖／翻攝畫面）

台中市北區驚傳縱火案件，今（17）日清晨5時許，梅川東路與衛道路口有輛機車莫名起火，警消人員獲報趕抵時，火勢已由鄰近熱心民眾撲滅，未波及其他車輛，幸未擴大成災。後續經警方調查、訪查57歲汪姓女車主，得知日前她曾將該車借給林姓友人使用，但事後雙方因發生金錢糾紛，汪女將車鑰匙取回後引發林男不滿，便燒機車座墊洩憤，員警火速查緝，於三小時內查獲林嫌到案，依法嚴辦。

50歲林男疑似積欠車主汪女2萬元，因不滿機車鑰匙被取回而心生不滿竟縱火洩憤。（圖／翻攝畫面）

台中市第二警分局於今日清晨5時42分許接獲119轉報，稱在北區梅川東路與衛道路口處，有輛機車坐墊起火燃燒，立即派遣線上巡邏警力及鑑識人員趕赴現場查處，員警到場時火勢已由鄰近熱心民眾撲滅，未波及其他車輛，幸未擴大成災。

後續警方聯繫上車主汪女，汪女向警方說明，該輛機車3日前曾借給友人50歲林男使用，但事後雙方發生金錢糾紛，林男疑似積欠汪女2萬元，因此汪女將機車鑰匙取回卻造成林男心生不滿，並擅自將機車牽走，點燃機車坐墊後離去。

經警方檢視該重機車，發現除了坐墊處有明顯燒毀情形外，其餘車體未發現遭破壞跡象，且在3小時內將林男查緝到案，不過林男到案時情緒相當激動，並依法嚴辦。

