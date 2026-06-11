台中清水區長獎禮品是百元淘寶貨？簡體字伴異味引爆家長怒火

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有台中家長控訴，孩子就讀清水區某所國小，收到的區長獎畢業禮物，竟是大陸製橘黃色槌子禮盒，且盒子一打開就是大大的「前程似錦」簡體字。清水區公所回應，造成家長及學生疑慮深感抱歉。（圖／民眾提供）

鳳凰花開迎來畢業季，不過有台中家長控訴，孩子就讀清水區某所國小，收到的區長獎畢業禮物，竟是大陸製橘黃色槌子禮盒，且盒子一打開就是大大的「前程似錦」簡體字，更伴隨一股刺鼻味，質疑台中市政府有無品質把關。清水區公所11日回應，造成家長及學生疑慮深感抱歉，除將檢討採購及驗收流程，也前往清水區公所兌換等值禮品。

有家長在社群平台Threads發文表示，女兒國小畢業拿到的區長獎，價值不是重點，但公家單位頒發的獎品希望能優先選用繁體中文包裝或是MIT，並附上一張裝有橘黃色的槌子、毛巾及風扇的禮盒，除禮品上直白寫為大陸製外，盒子包裝一打開就是大大「前程似錦」簡體字，並點名橘黃色錘子臭到立刻想丟掉

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該家長也說，其實市面很多產品都是大陸製，產地不是重點，而是公家單位應該找正規廠商進口有品質把關及更改包裝換成繁體中文的產品，這整盒都簡體字，看起來沒有經過品質把關，而且還有一股刺鼻的味道，感覺有點過於隨便了。另有網友上淘寶搜尋，果不其然找到一模一樣商品，且換算台幣才100元，直言用百元打發畢業生。

對此，清水區公所回應，感謝家長及民眾的提醒與指教，此次區長獎禮品依小額採購程序，委由國內廠商提供，但是禮品於包裝標示、來源辨識及品質觀感上，造成部分家長及學生疑慮與不佳感受，深感抱歉。

清水區公所表示，區長獎原意在於肯定學生努力，將檢討採購及驗收流程，未來優先評估具繁體中文標示、MIT或來源清楚、品質穩定且符合學生需求的品項，並加強事前把關，避免類似情形再次發生，民眾如對產品仍有使用疑慮，可前往清水區公所兌換等值禮品。

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