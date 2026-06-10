台中清水國小操場淹成泳池 議員憂畢業典禮要發游泳圈

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台中清水國小操場淹成泳池，議員楊典忠憂心畢業典禮要發游泳圈了。（圖：楊典忠提供）

台中雨勢陣陣，瞬間大雨，造成部分地區積淹水，議員楊典忠說，家長反映，清水國小操場淹成水池，10日下午會勘整片操場幾乎被積水覆蓋，雨停3小時未見消退，顯示排水系統出問題，質疑11日畢業典禮要發游泳圈給學生了。清水國小研判新校舍工程影響排水路徑，已調派抽水機因應，共8組抽水機分佈操場兩邊抽水，11日如期在禮堂舉行畢業典禮。

台中市民進黨議員楊典忠指出，許多家長看到清水國小操場積水情況後，相當憂心，甚至開玩笑表示，幸好低年級學生中午已經放學回家，不然這片大水池，恐怕會成為小朋友眼中的「天然游泳池」，尤其操場是學生日常活動的重要空間，操場長時間積水不僅影響教學與體育活動，也存在安全疑慮，楊典忠說，操場積水範圍相當廣泛，上午大雨淹水，下午雨勢停止3小時後，仍未見明顯消退，顯示清水國小與周邊雨水下水道排水系統都出問題，市府教育局與工程單位應盡速全面檢視。楊典忠表示，清水國小11日要舉辦畢業典禮，呼籲教育局立即協調相關單位投入抽水及排水作業，儘速恢復校園正常使用環境，否則畢業典禮，恐怕得發給每個畢業生一個游泳圈，才能順利進行。

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對此，清水國小表示，附近新校舍工程可能影響排水路徑，平常有做好因應措施，不過這場雨從9日晚上下到10日早上，瞬間大雨帶來的水量消化不良，才會回堵在操場造成積水。廠商與家長會已調派抽水機因應，共8組抽水機分佈操場兩邊抽水。校方說，為避免夜間降雨再度造成操場積水，抽水機暫時都會在操場邊待命。11日的畢業典禮則如期在禮堂舉行。（寇世菁報導）

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