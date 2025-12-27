台中清水眷村園區二期修復 將延至2027年完工

清水眷村文化園區假日冷清，遊客不多。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕清水眷村文化園區海灣繪本館斥資約2千萬元整建完工，今日舉行開幕儀式，場面歡樂，但緊鄰的清水眷村園區冷清寂寥，去年9月二期修復開工時，原本預計於2026年底前完工，但目前確定延宕至2027年8月完工。立委蔡其昌痛批，清水眷村文化園區修復仍在二期，速度非常慢，台中市府對清水眷村活化要加把勁。

清水眷村文化園區緊鄰港藝中心，原為空軍眷舍信義新村，包含中社遺址和聚落群等重要文化資產身分，占地廣達6.25公頃，是現存13處全國眷村文化保存區中少見的大型園區，共規畫四期修復工程，目前處第二期階段，經費逾2億1千萬元。

清水眷村園區鄰鎮政路西側的第一期修復工程已於2017年完成並開放社團、藝術家進駐使用。此次將動工的第二期修復工程涵蓋42棟建築，園區將設置眷村常設展示館、眷村食藝苑、工藝微型文創區、體驗旅館、社團進駐、藝術進駐及主題展示館。

市議員楊典忠說，清水眷村園區二期工程開工一年來進度非常緩慢。市議員王立任說，他爭取清水眷村保存修復多年，同時期保存的屏東市勝利星村已變成知名觀光景點，清水眷村遊客寥落，相差甚遠。

台中市政府文化局表示，清水眷村文化園區二期修復工程進度，採分區作業持續推進已完成27%進度超前，因具有市定遺址及聚落建築群雙重身分，自去年開工以來，因工區建築錯落複雜，施工須同步兼顧遺址保護與損毀構件的細緻拆修，巿府將持續努力，以提早完成為目標。

清水眷村園區正進行二期工程。(記者張軒哲攝)

「清水眷村文化園區」動工的第二期修復工程涵蓋42棟建築。(記者張軒哲攝)

