台中清水警分局強化安全維護 警銀地政攜手阻詐守護民眾財產

為加強重要安全節日維護工作，防止詐騙案件趁機滋生，臺中市警局清水分局主動出擊，由副分局長林明瑤率同偵查隊隊長及副隊長，前往轄內多家金融機構及地政事務所，針對第一線銀行行員及地政人員進行防詐攔阻宣導，並感謝各單位去年度的配合及攔阻。

清水分局表示，詐騙集團常利用民眾急於辦理資金調度、不動產設定或移轉等情境行騙，金融機構與地政事務所人員正是防詐第一道防線。這次宣導除說明近期常見詐騙手法外，並重點分享實務上可行的攔阻技巧，包括關懷提問、異常態樣辨識及即時通報警方等作為，以提升整體攔阻效能。

林明瑤副分局長於宣導中期許，透過警政、金融及地政單位的密切合作，建立橫向聯繫機制，共同發揮即時通報與攔阻功能，從源頭防止詐騙金流與不動產遭不法利用，降低民眾受害風險，也感謝各金融機構及地政事務所於去年度全力配合警方防詐作為，成功攔阻多起詐騙案件，對守護民眾財產安全貢獻良多。

清水分局分局長鄭鴻文強調，警方將持續結合轄內各相關單位，加強重要安全節日期間的犯罪預防與宣導工作，攜手守護民眾財產安全，齊心阻詐，防止詐騙案件持續增加。（張文祿報導）