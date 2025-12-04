台中清水2行人走斑馬線遭撞 疑駕駛視線死角釀禍

（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市清水區中華路與海濱路口，3日晚間8時40分，一輛自小客車疑似視線死角，左轉時撞擊行走在斑馬線上的2名行人，造成全身多處擦傷挫傷，送醫無礙，肇事原因警方調查釐清。

台中市清水警分局今天透過文字稿說明，12月3日晚間8時40分，王姓男子駕駛自小客車行經在清水區中華路與海濱路口，疑似視線死角，車輛左轉時，撞擊行走在斑馬線上的2行人，2人四肢、臀部及頸椎等部位擦傷挫傷，意識清楚，送醫後無大礙已出院。

警方初步調查，王姓駕駛經酒測後無酒駕情事，員警依規定製單，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。

警方呼籲，汽車轉彎時易因車體或車柱阻擋視線，無法看見周遭的其他車輛及行人。轉彎前務必放慢速度、打方向燈，檢視後視鏡，藉由傾斜身體或擺動頭部避開車柱的死角範圍，若遇有行人正在穿越道路時，應停讓行人先行後，再慢速通過行人穿越道完成轉彎；行人也應隨時提高警覺、注意周遭車輛動態。（編輯：陳清芳）1141204