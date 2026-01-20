台中清潔月啟動 環保局長吳盛忠籲大掃除迎接金馬年
【記者陳世長台中報導】迎接農曆新年，台中市政府環保局呼籲，市民應落實「愛物惜物、能修就修、資源循環」的精神，並鼓勵提早開始年前大掃除，將廢棄物「化整為零」排出，不僅能減輕垃圾清運負擔，更能讓各行各業從容不迫地迎接金馬年。
環保局長吳盛忠表示，今年度「台中清潔月」自1月19日起至2月15日止。針對家戶申請「大型廢棄家具清運」或「抽化糞池」需求，吳局長特別提醒市民應盡早向各區清潔隊預約，以便規劃排程。此外，在長達9天的過年假期中，環保局維持「垃圾清運不打烊」服務，提供定時定點收運點，讓民眾在連假期間仍能維持居家環境整潔。吳局長也嚴正提醒公司行號，切勿將溶劑、油漆等廢液直接沖入排水溝，以免造成河川污染。
環保局強調，早期農業社會因平時農忙，習慣累積到過年前才一次性大掃除，造成短時間內廢棄物暴增。隨著時代變遷，環保局將「清潔週」擴大為「清潔月」，就是希望市民能翻轉舊觀念，利用這一個月的時間，從容地處理家中物品。透過「能修就修、能用就用」延長物品壽命，從源頭減量，落實資源循環，共同邁向零廢棄的永續生活目標。
