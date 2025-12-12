台中清潔隊員免費幫友人載垃圾！ 貪污罪成立原因曝光

台中地院近日審結一起清潔隊員貪污案，時任北屯區清潔隊車輛班孫姓班長，因協助友人處理連鎖咖啡店營業廢棄物，讓業者省下5600元代處理費，雖未收取任何報酬，仍被依貪污圖利罪判處1年6月徒刑，緩刑3年，並須向公庫支付15萬元。

台中一名清潔隊車輛班長，協助友人處理連鎖咖啡店營業廢棄物，未收取任何報酬，仍被依貪污圖利罪判處1年6月徒刑，緩刑3年，並須向公庫支付15萬元。（圖／示意照片）

判決書指出，孫男自1982年9月起擔任北屯區清潔隊車輛班班長，具公務員身分，負責督導並指派車輛班人員辦理廢棄物清運、資源回收等業務，資歷長達43年。2023年3月至4月間，孫男接受賴姓友人委託，協助王姓連鎖咖啡店業者處理營業廢棄物。

廣告 廣告

孫男在這段期間內，指派不知情的呂姓與張姓隊員前往咖啡店，連續載運4趟紙咖啡杯、隔熱用紙套、吸管、咖啡渣、紙餐盒、餐巾紙、食品包裝塑膠袋等垃圾，並載往后里焚化爐或文山焚化爐傾倒。王姓業者因此獲取每趟免繳代處理費1400元，4趟共計5600元之利益。

檢方自查扣手機對話紀錄發現，賴女曾傳訊息給孫男稱「一天一大包，只有星期二、六收」、「孫班麻煩你了，這是我表嫂LINE給我的」，孫男則回覆「賴小姐，我會盡快處理」。全案經內部檢舉曝光後，台中地檢署依《貪污治罪條例》起訴孫男。

檢方訊問時，孫男表示自1989年就擔任清潔隊班長，清楚咖啡店生產的紙杯等屬一般事業廢棄物，清潔隊不得私下清運。他坦承受賴女委託才去幫王姓業者收廢棄物，沒有填寫任何申請資料或陳報，有2名隊員也曾質疑，但自己仍指示繼續幫忙收。

王姓業者也說，自己沒循正式管道請環保局代為清運一般事業廢棄物，而是透過親戚找上孫幫忙。賴女表示，王向她反應北屯清潔隊垃圾車不會經過咖啡店，後來孫告知被檢舉違法指示清潔隊員收垃圾，就要她拿水費通知單作為收運依據。

台中地院審理時，法官認定孫男犯罪事實明確，但考量他於偵查中自白、未有犯罪所得，且圖利不法利益5600元未超過5萬元，2度依法減刑。法官同時考量孫男身為公務員理應奉公守法、不得徇私，最終依貪污中主管事務圖利罪，判處1年6月徒刑，褫奪公權2年，緩刑3年，並應向公庫支付15萬元。全案仍可上訴。

延伸閱讀

影/高雄毒販GPS埋包交易 緝毒犬可樂助挖出36萬毒品

影/北投休閒館聚賭查獲3次仍營業 遭斷水電！

影/債主誘「翻身機會」！南投欠債男竟種大麻抵債