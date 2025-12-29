台中清潔隊員爆貪汙！收賄13名業者逾200萬 檢方起訴24人

即時中心／廖予瑄報導

台中市環保局爆出有9名清潔員在這3年來，偏移垃圾車原訂路線，以自用小貨車與清潔隊垃圾車對接方式非法收運廢棄物，並涉嫌向薑母鴨店、檳榔攤、火鍋店、鐵板燒店、髮型工作室等13家業者，收賄一共超過200萬。今（29）日台中地檢署宣告偵結，並以貪污等罪嫌起訴24人。

經過中檢追查，張姓男子等9名台中市環保局北屯區清潔隊隊員，張男明知清潔員不可以用公有垃圾車，私自接受非法廢棄物代收業者委託清除、處理廢棄物，卻指派其他清潔員開著小貨車，到13名業者的營業處非法清運廢棄物，並將載著廢棄物的小貨車，開往大台中環保市場與陳姓駕駛的垃圾車對接清運；或由另名清潔員將載運廢棄物的小貨車，開往與其餘3名清潔員駕駛約定的地點，進行垃圾車對接清運；此外，其中一名清潔員也會駕駛垃圾車到中科活力羽球館，清運小貨車上的廢棄物。

張男等人也因此向收取廢棄物的薑母鴨店、檳榔攤、火鍋店、鐵板燒店、髮型工作室等13名業者，收取台幣282萬1100元之賄款。

檢察官在今（2025）年9月4日及10月31日持搜索票，到北屯區清潔隊及涉案被告的住居、辦公處所等，一共60處搜索，並先後向地院聲押禁見主嫌張男等3人獲准。經過檢方密集傳訊被告與證人，並比對共同被告間的說詞、對話紀錄及行車記錄器畫面等資料後，認定張男等24人涉犯公務員收受違背職務的賄賂、非公務員行賄、圖利主管事務，及非法清運、處理廢棄物等罪嫌重大，偵結將涉案24人起訴。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

