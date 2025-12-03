台中清潔隊員被要求「客串宣傳購物節」錄影30秒回傳！市府回應了

記者林意筑／台中報導

市府基層被要求收運時需宣傳廣播，並錄影回傳群組。（圖／翻攝畫面）

台中「購物節」活動吸引市民參與，持續帶動城市買氣，不過卻傳出市府要求清潔隊員「客串宣傳」需錄製30秒影片回傳至工作群組，對此市議員江肇國痛批市長「只顧作秀」，而環保局證實有協辦宣傳，但澄清並無硬性規定錄影形式或30秒時長，強調僅為回報完成宣導。

江肇國接獲市府基層投訴。（圖／翻攝畫面）

江肇國今（3）日中午在臉書發文直指，有市府基層同仁向他反映，市府要求清潔隊司機在定點收運時，必須打開購物節宣傳廣播，且要站在布條前錄影30秒「宣傳廣播」回傳群組，引發基層不滿。

對此江肇國痛批，市長盧秀燕是嫌基層還不夠忙嗎？，並指出台中焚化爐出狀況、垃圾山越疊越高、廚餘脫水設備更出包，質疑盧秀燕毫無在乎「垃圾危機」，怒斥市府「只會作秀，不會做事」。貼文曝光後引發網友熱議，有人認為，垃圾危機未解卻還要求基層錄影宣傳。相當膚淺。

對此，台中市環保局清潔科出面澄清，證實是經發局來函請環保局協助在垃圾車上懸掛布條及播放音檔，此配合宣導是行之有年。環保局強調，清潔科僅是請區隊回報完成宣導狀況，並無硬性規範同仁必須錄製30秒影像，以平息基層反彈。

