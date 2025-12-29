台中清潔隊收賄282萬！助業者違法清運 24人被起訴

台中地檢署。翻攝台中地檢署官網



台中市環保局北屯清潔隊發生弊案，張姓清潔隊員等9人，收取賄款282萬元，為薑母鴨、火鍋、檳榔攤等業者違法清運廢棄物，另圖利業者81萬餘元。台中地檢署近日偵結，依貪污等罪起訴涉案24人。

據檢廉調查，涉案的北屯區清潔隊員張男在環保局很資深，在2021年到2024年間，勾結同事賴男等多名環保車司機，協助薑母鴨、鐵板燒、火鍋、檳榔攤等業者處理經營商業產生的廢棄物，張男前後收取282萬餘元匯款，圖利業者81萬餘元，並分賄款給其他配合的清潔隊隊員。

廣告 廣告

此外，其中一名陳姓清潔隊員，也與余姓業者達成1萬3000元賄款約定。

至於犯罪手法，張男會按班表，指派涉案同事開小貨車直接到業者營業處收廢棄物，或由清潔隊員和自己的員工駕駛載運事業廢棄物的小貨車，到大台中環保市場、中科活力羽球館等地點，與清潔隊的環保車對接，製造中間斷點。

對此，台中地檢署9月、10月啟動搜索達60處，向法院聲押禁見張姓、陳姓等清潔隊員獲准。經調查傳訊，檢方今日偵結此案，張男等24人涉嫌犯公務員對於違背職務行為收受賄賂、非公務員對於公務員關於違背職務之行為交付賄賂、對主管事務圖利、非法清除、處理廢棄物等，罪嫌重大。

檢方說明，主嫌張男勾結駕駛員、私自用小貨車與環保車對接清運，濫用公有清運資源，再由國家支出清除費用，致全民納稅金錢成為渠等不法利益，破壞清運管理制度及公平競爭秩序，惡性非不重大，但考量坦承犯行，建請法院適當量刑。

更多太報報導

豪門婚變撕破臉！宏泰林鴻南控妻「摔爛公司充電樁」 最終結果出爐

與小女友愛愛竟稱她自己騎上來 渣男遭依7次加重強制性交罪起訴

曾對小S「襲胸、摳私密處」...男模遭控性侵發聲否認 女方火大回嗆：不記得了嗎