台中清潔隊爆集體收賄！9隊員勾結14業者狂撈282萬

台中市環保局北屯區清潔隊爆發重大貪污弊案。根據台中地檢署調查，張姓清潔隊員等9人自2021年起至2024年8月止，長達3年多時間與14名業者勾結，進行非法廢棄物清運。

檢方查出，主嫌張姓隊員為任職10多年的資深人員，利用在清潔隊的影響力，夥同隊上同事向經營薑母鴨、檳榔攤、鐵板燒、麻辣火鍋、美髮店等13家業者收取200萬4100元賄款。另一名陳姓清潔隊員則與余姓業者達成1萬3000元賄款約定，總計收賄金額達282萬1100元。

犯罪手法部分，張姓隊員先與業者協議收費金額，每月清運獲利約3500至1.1萬元不等。根據清潔隊輪值排班情形，由張男安排清潔隊員或自行聘用的39歲張姓男子及陳姓人員，駕駛小貨車至業者處所載運廢棄物，再開到大台中環保市場、中科活力羽球館等地點，與清潔隊的垃圾車對接清運，藉此掩人耳目。

檢廉於今年9月4日及10月31日發動兩波搜索，指揮廉政署中部地區調查組等單位，持搜索票至北屯區清潔隊及涉案被告住居、辦公處所共60處執行搜索。檢方隨後向地院聲押禁見張男等3人獲准。

昨日案件偵結，檢方將張姓等9名清潔隊員及受雇的張姓男子，依貪污罪之公務員對於違背職務行為收受賄賂、對主管事務圖利、廢棄物清理法之公務員假借職務上機會非法清除處理廢棄物等罪嫌起訴。同案14名業者則依貪污罪之非公務員對於公務員關於違背職務行為交付賄賂、廢棄物清理法之非法清除處理廢棄物等罪嫌起訴。

台中市環保局回應表示，主嫌張姓隊員已於去年5月因非法清運廢棄物遭解僱，其餘遭起訴隊員將在收到相關起訴書後從嚴議處或解僱。

