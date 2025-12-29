台中清潔隊爆集體涉貪！9人「私運廢棄物」3年收賄282萬 檢方起訴24人

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台中市環保局北屯清潔隊爆出集體貪污案，9名清潔隊員利用職務之便，涉嫌以自用小貨車與清潔隊垃圾車對接方式非法收運廢棄物，向薑母鴨店、超商、火鍋店、連鎖鐵板燒店等13家業者收賄，不法所得逾282萬。台中地檢署今（29）日宣告偵結，依貪污、圖利、廢棄物清理法等罪嫌，起訴隊員、業者共24人。

台中地檢署偵辦北屯區清潔隊貪污案，今（29）日偵結起訴涉案24人。（圖／翻攝Google Maps）

檢警調查，北屯區清潔隊員張姓男子（綽號堆哥）在去年5月因非法清運廢棄物遭解雇，其利用自身在清潔隊的影響力，勾結同隊多名同事，向黃姓等13名不同店面業者約定，收受經營商業產生廢棄物。張男先是指派同夥以小貨車收受廢棄物，並根據當天排班情況，指示小貨車開往環保市場與垃圾車對接，或是指定小貨車開到西屯區一間羽球場前對接。

廣告 廣告

張男於2021年到2024年8月間，涉嫌向13家業者收取282萬1100元賄款，後續再分贓給多名清潔隊同夥，圖利業者81萬餘元，其中一名陳姓清潔隊員另與余姓業者達成1萬3000元賄款約定，協助清運；而配合業者名單包括薑母鴨店、多間檳榔攤、豪品鐵板燒店逢甲等連鎖店、麻辣火鍋、牛排店、麵攤、石頭火鍋、汽車修配廠、美髮設計工作室、環保市場攤位、與西屯某統一7-11超商。

台中地檢署檢察官指揮中檢重案支援中心檢察事務官、廉政署中調組、航調處、保四總隊等單位，分別於9月4日、10月31日持搜索票，前往北屯區清潔隊、涉案被告等人住居所、辦公處所等共60處搜索，將相關涉案人員帶回調查、查扣相關證物，並先後向法院聲押禁見被告張男等3人獲准。

經檢方密集傳訊被告與證人，交互比對共同被告間說詞、對話紀錄及行車軌跡等資料後，認為被告張男等24人涉犯公務員對於違背職務行為收受賄賂、非公務員行賄、圖利主管事務、非法清除、處理廢棄物等罪嫌重大，偵結將涉案24人起訴。

更多FTNN新聞網報導

回收「32元電鍋」送拾荒婦！清潔員被控貪污遭起訴 一審判決出爐

涉洗錢225億！「雨刷」蔡政宜偵結起訴 遭求刑10年

立委鄭天財涉收賄逾700萬 北檢依貪污起訴求10年重刑

