台中清潔隊集體貪汙！9人爽收282萬賄款私收清運垃圾 檢起訴24人
記者潘靚緯／台中報導
台中市環保局爆發集體貪污弊案，今年9月間檢警兵分60路發動搜索，查出北屯區9名清潔隊員涉嫌向13家業者收賄，偏移垃圾車路線，以貨車對接違法清運廢棄物，時間長達3年，張姓清潔員等3人遭到收押。檢方近日偵結，張員等人收受282萬賄款，圖利業者共81萬，將9名清潔隊員包含業者在內共24人依違反貪汙罪、廢棄物清理法等罪起訴。
檢警調查，北屯區綽號堆哥的張姓清潔隊員等9人，跟黃姓等15名不同店面業者約定，收受商業行為產生的廢棄物，由張男指派共犯陳男、張男駕駛小貨車前往約定地點收受，張男再看排班情況，指示小貨車開往環保市場與垃圾車對接，或是指定將小貨車開到西屯區一間羽球場前對接，共偏移垃圾車路線142次，使業者得以規避廢棄物處理費。
張姓清潔隊等人向13名業者，多年來陸續收受282萬餘元賄款，由張姓清潔員與多名清潔隊員分贓，圖利業者81萬元，其中一名陳姓清潔隊員，與余姓業者另外以1萬3000元的賄款為代價，協助清運。張姓清潔隊於113年5月1日因非法清運廢棄物而遭解雇。
案件經台中地檢署檢察官黃鈺雯指揮偵辦，於9月4日、10月31日持搜索票，前往台中市政府環保局北屯區清潔隊、被告等人住居所、辦公處所等共60處執索，先後向法院聲押禁見，被告2名張男、陳男等人獲准。
經檢方密集傳訊被告及證人，
交互比對共同被告間說詞、對話紀錄及行車軌跡等資料，認為被告張男等24人涉犯公務員對於違背職務行為收受賄賂、非公務員對於公務員關於違背職務之行為交付賄賂、對主管事務圖利、非法清除、處理廢棄物等罪嫌重大。
檢方表示，張姓主嫌從2013年任職於環保局，利用長期任職的影響力，勾結駕駛員，甚至私自用小貨車與垃圾車對接清運，濫用公有清運資源，導致店家本應負擔的清除費用全由國家支出，惡性非不重大，考量犯後坦承犯行，建請適當量刑。
